In der Spendenaffäre um den Ex-Geheimagenten Werner Mauss hat die SPD die CDU frontal angegriffen. SPD-Fraktionsvize Jens Guth hielt Christdemokraten im Kreis Cochem-Zell vor, einst Spenden des hier wohnenden 79-jährigen Mauss angenommen zu haben, mit denen dieser sich vielleicht eine großzügige Baugenehmigung, die Fortführung von Tarnidentitäten ohne aktuellen Anlass und einen Waffenschein habe sichern wollen. „Es wäre vieles zu klären“, sagte Guth am Donnerstag im Innenausschuss des Landtags in Mainz – weniger als drei Monate vor der Europa- und Kommunalwahl.

Der Anwalt von Mauss, Gero Himmelsbach, wies anschließend im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur all dies als haltlos zurück. Das Anwesen seines Mandanten habe mehrere Baugenehmigungen. Bei einer umfassenden Akteneinsicht ...

