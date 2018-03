Aus unserem Archiv

Mainz

Spaziergänger haben auf einem Feldweg in Mainz einen Waffentresor mit drei Gewehren und Munition gefunden. Die Polizei stellte nach eigenen Angaben vom Montag die Waffen am Sonntag sicher. Wie der Tresor auf den Feldweg kam, war zunächst unklar. Nach ersten Ermittlungen wurde der Panzerschrank am Tag zuvor bei einem Einbruch gestohlen. Angaben zu dem Besitzer lagen nicht vor.