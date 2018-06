Kurz vor dem offiziellen Ende der Spargel-Saison am 24. Juni ziehen die Bauern in Rheinland-Pfalz eine gemischte Bilanz. Die hohen Temperaturen bescherten ihnen zwar sowohl in Rheinhessen als auch in der Pfalz bessere Erträge als im Vorjahr, sagte der Sprecher des Bauern- und Winzerverbands Rheinland-Pfalz Süd e.V., Andreas Köhr, der Deutschen Presse-Agentur. Allerdings seien die Preise niedriger gewesen. „Die Saison hat zwei Wochen später angefangen als 2017, aber durch die hohen Temperaturen im April und Mai wurde der Rückstand schnell wieder aufgeholt“, erklärte Köhr. Manch ein Bauer habe bereits aufgehört zu stechen. 2017 betrug die Ernte in ganz Rheinland-Pfalz mehr als 7000 Tonnen.

Auch Herbert Netter vom Bauern- und Winzerverband Rheinland-Nassau e.V. erklärte, die Landwirte seines Verbandes seien mit der Ernte überwiegend zufrieden. Die Erntemenge aus dem Vorjahr könnte sogar noch übertroffen werden. ...

