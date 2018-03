Spargelbauern rechnen nur mit durchschnittlicher Ernte

Aus unserem Archiv

Bad Kreuznach (dpa/lrs) – Nach dem frühen Start der Spargelsaison rechnen die rheinland-pfälzischen Landwirte wegen des kühlen Wetters Anfang Mai allenfalls mit einer durchschnittlichen Ernte für 2012. In den verbleibenden vier Wochen werden die Mengen das Gesamtergebnis kaum über 5000 Tonnen heben können, wie die Landwirtschaftskammer am Mittwoch in Bad Kreuznach mitteilte. Im Jahr 2010 waren auf den rund 1000 Hektar Spargelfeldern im Land etwas weniger als 5000 Tonnen geerntet worden, 2011 waren es dann aber mehr als 6000 Tonnen.