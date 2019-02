Gut 30 Beamte mehrerer Autobahnpolizei-Dienststellen in Rheinland-Pfalz haben am Sonntagabend gezielt Lastwagenfahrer auf Park- und Rastplätzen kontrolliert. Es ging darum, die Fahrtüchtigkeit nach Ablauf des Brummi-Fahrverbots am Sonntag zu prüfen und gegebenenfalls die Weiterfahrt zu verhindern. Hintergrund der zweiten Aktion dieser Art binnen weniger Wochen ist eine Häufung von Fällen, bei denen Lkw-Fahrer nach Ende des Sonntagsfahrverbots betrunken gestoppt wurden. Ähnliche Kontrollen sollte es am Sonntagabend auch in Hessen und Baden-Württemberg geben.

Ergebnisse der Kontrollaktion auf rheinland-pfälzischer Seite sollten im Verlauf des Montags veröffentlicht werden. Beteiligt waren Polizisten der Autobahnstationen Gau-Bickelheim an der A61, Kaiserslautern an der A6 und Ruchheim an der ...

