Sondersitzung: Landtag gedenkt der NS-Opfer

Aus unserem Archiv

Koblenz

Nie wieder Zerstörung des Rechtsstaats: Rheinland-Pfalz hat am Jahrestag der Befreiung des deutschen KZ Auschwitz vor 73 Jahren der Opfer der NS-Justiz gedacht. Kein Bereich der Gesellschaft sei seinerzeit von NS-Verbrechen verschont geblieben, sagte Parlamentspräsident Hendrik Hering (SPD) am Samstag in einer auswärtigen Sondersitzung des Landtags im Justizzentrum Koblenz. „Selbst die Justiz nicht, die eigentlich dafür einstehen sollte, die Menschen vor Willkür und Unrecht zu schützen“, ergänzte der Sozialdemokrat. Hering gedachte der Juden, Sinti, Roma, psychisch Kranken, Behinderten, Homosexuellen und anderen Menschen, die von den Nazis verfolgt, verschleppt und ermordet wurden.