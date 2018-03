Soldatin nach Anschlag weiter auf Intensivstation

Aus unserem Archiv

Koblenz

Mehr als drei Wochen nach dem schweren Taliban-Anschlag in Nordafghanistan liegt eine 56-jährige Soldatin nach wie vor auf der Intensivstation einer Koblenzer Klinik. Die Dolmetscherin sei jedoch nicht mehr im dauerhaften künstlichen Koma, sagte ein Sprecher des Bundeswehrzentralkrankenhauses am Montag. Lebensgefahr bestehe nicht. Die 56-Jährige wurde bei einem Anschlag auf ein Treffen hochrangiger Sicherheitskräfte am 28. Mai verletzt. Sieben Menschen starben, darunter zwei Bundeswehrsoldaten.