Solarpark in ehemaligem US-Giftgaslager eröffnet

Aus unserem Archiv

Clausen

Auf dem Gelände eines früheren US-Giftgaslagers in der Pfalz ist am Mittwoch ein Solarpark eingeweiht worden. Jährlich sollen auf dem rund 165 000 Quadratmeter großen, im Wald gelegenen Gebiet bei Clausen (Landkreis Südwestpfalz) rund drei Millionen Kilowattstunden Strom produziert werden. Die Gemeinde wird nach Angaben des Wirtschaftsministeriums damit zum Stromexporteur – produziert also mehr, als die rund 530 Haushalte verbrauchen.