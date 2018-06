In Rheinland-Pfalz gibt es immer weniger neue Unternehmen. Der Negativtrend bei den Gründungen setzt sich damit seit 2011 fort. Das geht aus dem aktuellen „Gründerreport 2017/18“ hervor, den die Industrie- und Handelskammern (IHK) sowie die Handwerkskammern (HWK) am Freitag in Mainz vorstellten. Vor allem die starke Konjunktur sei ein Grund für den Rückgang um vier Prozent im Vergleich zum Vorjahr. „Wirtschaftlich gute Zeiten sind eher schwierig für Gründungen“, sagte IHK-Sprecher Arne Rössel. Im Ländervergleich liegt Rheinland-Pfalz laut der Förderbank KfW damit auf Platz elf. Gerade einmal die Hälfte der Unternehmensgründungen schafft es laut Rössel dabei, länger als fünf Jahre zu bestehen.

KfW-Gründungsmonitor 2018

