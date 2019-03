„So riecht das Frühjahr“: Wirbel um Werbespot von Hornbach

Neustadt/Weinstraße (dpa) – Die Baumarktkette Hornbach sieht sich wegen eines Werbespots Rassismusvorwürfen ausgesetzt. Verantwortliche des Unternehmen wollen nun an diesem Montag (1.4.) Kritiker zu einem Gespräch treffen, wie ein Hornbach-Sprecher am Freitag sagte.

In dem 45-sekündigen Film ist zu sehen, wie sich europäisch aussehende Männer nach getaner Gartenarbeit ihre Kleidung ausziehen, die dann in Plastikbeutel luftdicht verpackt wird. Am Ende des Werbespots zieht ...