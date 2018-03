Sieben Jahre Haft für Angriff auf Geldeintreiber gefordert

Im Landauer Prozess um einen Angriff auf einen Schuldeneintreiber hat die Staatsanwaltschaft für den Angeklagten sieben Jahre Haft gefordert. Die Anklagebehörde wirft dem Mann gefährliche Körperverletzung, schweren Raub und Freiheitsberaubung vor, wie ein Sprecher des Landgerichts am Freitag mitteilte. Die Verteidigung des 38-Jährigen forderte demnach eine Strafe nicht über drei Jahren. Das Urteil sollte noch am Freitag gesprochen werden.

Foto: DPA

Der Angeklagte soll den Inkassobeauftragten am 18. Januar in seiner Wohnung in Rülzheim (Landkreis Germersheim) attackiert haben. Es ging um knapp 2000 Euro Schulden aus einem Kreditvertrag. Der 38-Jährige schlug sein Opfer nieder, fesselte es und floh aus der Wohnung. Den hilflosen und schwer verletzten Mann konnte erst die Frau des mutmaßlichen Täters befreien, als sie abends nach Hause kam. Sie rief die Polizei, die nach ihrem Mann fahndete und ihn festnahm.