Sieben Jahre alter Polizeihelfer bekommt Belohnung

Aus unserem Archiv

Koblenz

Ein siebenjähriger Junge bekommt für seine Hilfe bei einem Einsatz von der Polizei einen Teddy und Verkehrsmalbücher. Der Junge hatte vor rund zwei Wochen den entscheidenden Tipp zur Identifizierung eines Handtaschendiebes in Koblenz geliefert. «Das bringt ihm mehr als nur eine Urkunde», sagte Polizeihauptkommissar Ansgar Feldges am Dienstag in Lahnstein. Der Junge bekomme außerdem Süßigkeiten. Die Geschenkübergabe verzögere sich aber noch um etwa zwei Wochen, weil die zuständigen Beamten im Urlaub seien.