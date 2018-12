Die Mainzer Polizei hat nach Ende des Weihnachtsmarktes in der Innenstadt eine durchweg positive Bilanz gezogen. Die Beamten hätten zwischen Ende November und 23. Dezember lediglich drei Taschendiebstähle aufnehmen müssen, teilte die Polizei am Montag mit. Ebenfalls dreimal hätten Langfinger an den Verkaufsständen zugegriffen. Das gemeinsame Sicherheitskonzept von Veranstalter, Stadt und Polizei habe sich bewährt, hieß es. „Taschendiebe haben den Weihnachtsmarkt offensichtlich erst gar nicht zu ihrem Ziel ausgewählt.“

Sogenannte Klemmbrettbetrüger, die 2017 sehr häufig mit gefälschten Unterlagen Spenden für eine erfundene, angeblich gemeinnützige Organisation sammelten, seien in diesem Jahr bei ihrem ersten Auftreten vorläufig festgenommen worden. Sie erhielten ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.