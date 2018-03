Sicher Fastnacht feiern: Frauennotruf warnt vor K.O.-Tropfen

Aus unserem Archiv

Mainz

Auf Gefahren durch K.O.-Tropfen während der Straßenfassenacht macht der Frauennotruf Mainz aufmerksam. An den ungezwungenen Tagen von Altweiber bis Fastnachtsdienstag könnten die Tropfen „schnell und oft unbemerkt verabreicht werden“, teilte eine Sprecherin am Mittwoch mit. Die Drogen werden oft in Zusammenhang mit Straftaten wie sexuellen Übergriffen in Getränke oder Essen gemischt. „Das tückische an K.O.-Tropfen ist, dass diese geruch-, farb- und geschmacklos sind.“