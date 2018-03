Seniorin stirbt bei Brand in Einfamilienhaus

Aus unserem Archiv

Kindsbach

Eine 82-jährige Frau ist bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Kindsbach im Kreis Kaiserslautern ums Leben gekommen. Ihr 86 Jahre alter Mann und der 20 Jahre alte Enkel der Frau konnten sich vor dem Feuer retten, wie das Polizeipräsidium Westpfalz mitteilte. Der Brand sei am frühen Donnerstagmorgen gemeldet worden. Noch nach Stunden habe das Haus lichterloh gebrannt. Die Rettungskräfte bargen die Leiche der Frau aus dem Gebäude. Gutachter und Polizei gehen nach eigenen Angaben davon aus, dass ein technischer Defekt Auslöser des Brandes war. Die Leiche der Frau sollte am (morgigen) Freitag obduziert werden.