Drei betagte E-Biker haben sich bei Valwig an der Mosel trotz Sperrschilder bei der Weiterfahrt ins Hochwasser in Gefahr gebracht. Ihre motorisierten Fahrräder waren anschließend reparaturbedürftig, wie die Polizei mitteilte. Ein 78-Jähriger und ein 76-Jähriger kehrten am Dienstag um, als ihnen auf einem Radweg das strömende Wasser bis zu den Knien reichte. Der mit 79 Jahren Älteste des Trios verursachte dagegen mehrere Anrufe besorgter Bürger bei der Polizei, als ihm nach deren Angaben das Wasser bis zum Halse stand. Die Wasserschutzpolizei geleitete ihn an einen Steg – dort kam der Senior aus dem Wasser. Die Überschrift des Polizeiberichts lautete: „Eine „Seefahrt“, die ist lustig ...“ Zugleich wies die Polizei aber auch auf Lebensgefahr hin.

