Auf dem Weg in den Süden hat ein seltener Gast Station in Rheinland-Pfalz gemacht: Eine kleine Gruppe von Seidenreihern ist nach Angaben der Naturschutzinitiative an der Westerwälder Seenplatte eingetroffen. „Sie machen da ihr Päuschen, es scheint ihnen gut zu gehen“, sagte der Vorsitzende des Vereins, Harry Neumann. Bei dem relativ niedrigen Wasserstand der Seen gebe es schöne Uferbereiche mit Schlammböden, in denen der Vogel genügend Nahrung finde. Zum letzten Mal seien Seidenreiher vor etwa 15 bis 20 Jahren an den Seen beobachtet worden.

Der mit dem heimischen Graureiher verwandte Seidenreiher (Egretta garzetta) ist kleiner als dieser und fällt durch sein schneeweißes Gefiederkleid auf. Für den Flug in südliche Winterquartiere lassen sich die Tiere ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.