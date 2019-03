Sechster Geldautomat gesprengt: Verdächtige auf der Flucht

Zum sechsten Mal in diesem Jahr wird ein Geldautomat gesprengt. Diesmal schlagen die Täter im Kreis Ahrweiler zu. Von ihnen fehlt zunächst jede Spur.

Bad Neuenahr-Ahrweiler/Mainz (dpa/lrs) - Drei Männer haben am Mittwochmorgen einen Geldautomaten in einem Büro- und Geschäftshaus in Bad Neuenahr-Ahrweiler gesprengt und mehrere Geldkassetten gestohlen. Die Polizei sprach von einem erheblichen ...