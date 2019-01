Schwerbehinderter kämpft um Finanzierung seiner Helfer

Bad Kreuznach/Saarbrücken (dpa/lrs) – Der schwerbehinderte Markus Igel (31) aus Bad Kreuznach kämpft darum, dass das für ihn zuständige Landesamt für Soziales im Saarland die Kosten seiner Assistenz übernimmt. Nur so könne er sein selbstbestimmtes Leben in seiner Wohnung fortsetzen, sagte er am Mittwoch in Bad Kreuznach. Ansonsten müsse er wieder ins Heim. Um Igels Forderung zu unterstützen, ist an diesem Donnerstag (24.1./11.00) vor dem Amt in Saarbrücken eine Solidaritätskundgebung geplant. Igel ist an Beinen und Armen gelähmt. Zuvor hatte die „Saarbrücker Zeitung“ über die Kundgebung berichtet.

Nach Angaben der Organisatoren wird dazu auch Schauspieler Samuel Koch erwartet. Koch war im Dezember 2010 bei einer Wette in der ZDF-Show „Wetten, dass..?“ schwer gestürzt und ist seitdem querschnittgelähmt. ...

