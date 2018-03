Schweinepest: Bauernverband fordert Vorsicht und mehr Jagd

Aus unserem Archiv

Koblenz

Im Kampf gegen die Afrikanische Schweinepest hat der Bauern- und Winzerverband Rheinland-Nassau zur Vorsicht bei Rückreisen aus Osteuropa und zu einer Intensivierung der Wildschweinjagd aufgerufen. Präsident Michael Horper warnte am Mittwoch in Koblenz davor, tierische Produkte aus Ländern wie Polen und Tschechien nach Deutschland zu bringen. Ein Brötchen mit infizierter Wurst, das von einem Wildschwein gefressen werde, genüge, um eine Katastrophe für deutsche Schweinehalter auszulösen, warnte er zwei Tage vor Beginn der Internationalen Grüne Woche in Berlin.