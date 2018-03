Schweine verhungert: Bewährungsstrafe für Landwirt

Aus unserem Archiv

Cochem

Weil er in seinem Mastbetrieb 160 Schweine verhungern ließ, ist ein Landwirt vom Amtsgericht Cochem zu einer Freiheitsstrafe von eineinhalb Jahren auf Bewährung verurteilt worden. Der geständige 44-Jährige aus Forst (Kreis Cochem-Zell) habe «den einstigen Musterbetrieb zu einem Stall des Grauens gemacht», sagte Richter Wilfried Johann am Dienstag. 100 Tierkadaver seien im Stall, 60 weitere im nahen Wald gefunden worden. Die Schweine hätten so gelitten, dass sie sich gegenseitig zerfressen hätten. Gegen den Bauern wurde zudem ein Tierhalteverbot von drei Jahren ausgesprochen.