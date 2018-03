Schwarz-roter Koalitionsvertrag an der Saar steht

Saarbrücken (dpa/lrs) – Einen Monat nach der Neuwahl im Saarland steht der Vertrag über eine große Koalition von CDU und SPD. Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) und SPD-Landeschef Heiko Maas präsentierten das Vertragswerk am Freitag in Saarbrücken.

Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer.

Übergeordnetes Ziel von CDU und SPD ist es, die Eigenständigkeit des hoch verschuldeten Landes zu sichern. Dafür wollen beide Seiten kräftig sparen, auch im öffentlichen Dienst. Seit dem Bruch der schwarz-gelb-grünen Koalition im Januar streben CDU und SPD ein Regierungsbündnis an.

Der Koalitionsvertrag hat 70 Seiten und trägt den Titel: «Chancen nutzen. Zusammenhalt bewahren. Eigenständigkeit sichern – Gemeinsam Verantwortung tragen für unser Saarland.» Bei der Neuwahl am 25. März hatte die CDU die Mehrheit errungen, gefolgt von der SPD. Bei Landesparteitagen sollen CDU und SPD am 3. März über den Koalitionsvertrag entscheiden. Die neue Regierung will eine Woche später ihre Arbeit aufnehmen.