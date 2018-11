Immer mehr Fahrschüler tricksen bei ihrer theoretischen Führerscheinprüfung in Rheinland-Pfalz. 2017 deckte die Technische Prüfstelle für Kraftfahrzeugverkehr in Rheinland-Pfalz (TP) 18 Täuschungsversuche auf, wie Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) in Mainz auf eine Kleine Anfrage der CDU-Landtagsfraktion mitteilte. In diesem Jahr registrierte die TP bereits mindestens 57 Fälle.

Oft geht es nach Angaben des TÜV Rheinland um Hightech-Schummelei: Eine Minikamera im Knopfloch des Prüflings überträgt die auf einem Bildschirm auftauchenden Fragen an einen Hintermann draußen. Dieser sagt dann ...

