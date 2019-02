Mainzer Schüler bleiben zum zweiten Mal in diesem Jahr dem Unterricht fern, um für Klimaschutz zu demonstrieren. Für März ist schon die nächste Demonstration geplant. Die Schülerbewegung beschäftigt auch den Bildungsausschuss des Landtags.

