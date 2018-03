Schriftstellerverband: regionale Literatur bekannter machen

Aus unserem Archiv

Bendorf

Der neue Vorsitzende des Schriftstellerverbands (VS) Rheinland-Pfalz, Ferhat Cato, will die literarischen Zirkel im Land zusammenbringen und ihre Außendarstellung verbessern. „Mir ist es wichtig, die literarische Szene besser zu vernetzen und unsere regionalen Schriftsteller bekannter zu machen“, sagte Cato am Dienstag in Bendorf. Als Beispiel nannte er regionale Stammtische von Literaten und Buchhändlern. Der VS ist Teil der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi. Der 57-jährige Cato schreibt vor allem über politische und historische Themen, demnächst will er eine Biografie über den in Koblenz geborenen ehemaligen Fußballspieler und -trainer Rudi Gutendorf vorlegen.