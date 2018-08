Ludwigshafen (dpa/lrs) – Für ein ungewolltes Schockerlebnis will ein Tauchclub aus Ludwigshafen zwei Frauen mit einem Gratis-Schnupperkurs entschädigen. Die beiden Freundinnen hatten vor kurzem ungewöhnlich viele nackte Männer auf einem Parkplatz bei Speyer entdeckt und die Polizei alarmiert. Es stellte sich jedoch heraus, dass es sich lediglich um Taucher handelte, die sich dort umzogen. „Wir wollten niemanden belästigen“, sagte Thorsten Schuler vom TC Orca am Donnerstag. „Leider müssen wir uns dort umziehen. Wir haben kein Interesse an solchen Zwischenfällen“, versicherte er. Der Verein lade die Frauen ein. Zuvor hatte auch „Die Rheinpfalz“ darüber berichtet.

Mitteilung der Polizei

