Schnieder soll neuer CDU-Generalsekretär werden

Aus unserem Archiv

Mainz

Der Eifeler Bundestagsabgeordnete Patrick Schnieder soll neuer rheinland-pfälzischer CDU-Generalsekretär werden. Nach dpa-Informationen vom Mittwoch unterbreitete Landesparteichefin Julia Klöckner ihren Kandidatenvorschlag bei einer Vorstandssitzung am Dienstag. Der 43-jährige Schnieder, der Bundestagsabgeordneter des Wahlkreises Bitburg ist, soll beim Landesparteitag am 4. November in Bingen zum CDU-Generalsekretär gekürt werden. Damit würde er Josef Rosenbauer ablösen. Dieser will sich aus der Landespolitik zurückziehen, um sich stärker seiner Aufgabe als Geschäftsführer der Diakonie Südwestfalen zu widmen.