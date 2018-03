Schneefall und Glatteis: Behinderungen und Unfälle

Aus unserem Archiv

Mainz

Glatteis und Schneefall haben Donnerstagmorgen in Teilen von Rheinland-Pfalz für Unfälle und Verkehrsbehinderungen gesorgt. Allein im Bereich des Polizeipräsidiums Mainz gab es am Morgen etwa 50 witterungsbedingte Unfälle, 10 davon im Stadtgebiet. Bei einem Unfall in der Innenstadt von Mainz wurden zwei Autofahrer verletzt, weil ihre beiden Fahrzeuge auf schneeglatter Straße frontal aufeinanderprallten.