Mehrere dutzend Unfälle und querstehende Lastwagen: Schnee und Glätte sorgen für Verkehrschaos in Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Und es soll erstmal frostig bleiben.

Offenbach(dpa/lrs) - Schnee und Eis haben am Donnerstag im morgendlichen Berufsverkehr zahlreiche Probleme und Verzögerungen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland verursacht. In Mainz verlor eine 37 Jahre alte Autofahrerin auf ...