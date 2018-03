Schnapsbrenner setzen auf mehr Frucht und weniger Alkohol

Sasbachwalden (dpa/lsw) – Die Schnapsbrenner in Baden-Württemberg produzieren immer häufiger Spirituosen mit mehr Frucht- und weniger Alkoholgehalt. Sie reagieren damit auf den veränderten Geschmack der Verbraucher, teilte der Verband Badischer Klein- und Obstbrenner am Dienstag in Sasbachwalden (Ortenaukreis) zum Abschluss der diesjährigen Spirituosen-Prämierung mit. Die Produktpalette ändere sich entsprechend. Spirituosen mit vergleichsweise mildem Geschmack würden stärker nachgefragt, sagte Vorstandsmitglied Frank Küchlin. Verarbeitet werde heimisches Obst. Besonders beliebt seien Birnenschnäpse. Hinzu komme das traditionelle Kirschwasser. Hefe und Kräuter – wie früher – würden immer seltener verarbeitet.

„Der Alkoholanteil wird geringer, gleichzeitig steigt der Fruchtanteil“, sagte Küchlin. Das sei ein Trend der Branche. „Die Konsumenten gehen bewusster als früher mit Alkohol um“, sagte Verbandsgeschäftsführer Klaus Lindenmann. Brenner ...

