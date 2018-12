Schlüsseldienst verlangt gut 1000 Euro mehr als vereinbart

Frankenthal (dpa/lrs) – Ein Schlüsseldienst hat von einer Frau in Frankenthal gut 1000 Euro mehr als angekündigt kassiert. Der 45-Jährigen war am vierten Adventssonntag (23. Dezember) ihr Wohnungsschlüssel im Türzylinder abgebrochen, wie die Polizei erst am Samstag mitteilte. Über ein Internetportal fand die Frau einen Schlüsseldienst, rief ihn an und bekam Kosten von 200 bis 400 Euro in Aussicht gestellt. Kurz darauf erschien ein Mann, tauschte den Türzylinder aus – und forderte 1493 Euro. Die Frau zahlte diese Summe an Ort und Stelle.

Ein Polizeisprecher sagte, bei offensichtlichem Verdacht auf Betrug bei Schlüsseldiensten komme es zu Ermittlungen. Die Polizei riet, bei Notfällen wie in Wohnungen alleine eingesperrten kleinen Kindern die Feuerwehr zu rufen. ...

