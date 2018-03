Schlechte Luft durch Dieselfahrzeuge: Zwei Klagen in Mainz

Aus unserem Archiv

Mainz

Im Zusammenhang mit schlechter Luft durch Dieselfahrzeuge hat die Deutsche Umwelthilfe nicht nur eine, sondern zwei Klagen in Mainz eingereicht. Das sagte eine Sprecherin des Verwaltungsgerichts in Mainz am Freitag. Einmal gehe es um Fahrverbote, welche die Stadt nach dem Willen der Deutschen Umwelthilfe (DUH) verhängen soll. Das andere Mal richte sich die Klage gegen die Kfz-Zulassungsstelle, welche Fahrzeuge mit Abgas-Schummel-Software stilllegen solle. Andere Städte in Rheinland-Pfalz werden derzeit nicht von der DUH beklagt.