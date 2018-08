Mitte September steht ein weiterer Schritt der Sanierung der Schiersteiner Brücke (A 643) zwischen Wiesbaden und Mainz an. Dann werde ein Teil der vorgelagerten Brücke auf Mainzer Seite abgerissen, teilte der rheinland-pfälzische Landesbetrieb Mobilität (LBM) am Mittwoch mit. Das sogenannte Herzstück an der Anschlussstelle Mainz-Mombach soll wie jetzt schon auf Stützen neugebaut werden, die auf 64 Pfählen ruhen. Die Stützen sind bis zu zehn Meter hoch. Daran schließt sich der Neubau einer Auffahrt Richtung Wiesbaden an. Das Projekt soll 2020 fertig sein und rund 17 Millionen Euro kosten, die der Bund übernimmt.

Die Auffahrt Mainz-Mombach Richtung Wiesbaden wird laut LBM während der gesamten Bauzeit gesperrt sein. Der Verkehr wird über die Anschlussstellen Mainz-Mombach Richtung Bingen und Mainz-Gonsenheim umgeleitet. Aber auch nachts und ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.