Trotz erster Verzögerungen bei den Abrissarbeiten an einem zentralen und beschädigten Element der Schiersteiner Brücke steht der Zeitplan. Die Sperrungen der Auf- und Abfahrt im Mainzer Stadtteil Mombach sollen nach wie vor am kommenden Montagmorgen (5.00 Uhr) enden. Es sei genug zeitlicher Puffer vorgesehen, sagte Bernd Winkler, Geschäftsbereichsleiter Planung und Bau beim Landesbetrieb Mobilität (LBM) Rheinland-Pfalz am Donnerstag in Mainz.

Eigentlich hätte ein Bagger schon am Donnerstagmittag mit einem Meißel Betonteile auf dem sogenannten Herzstück Ost abbrechen sollen. Dazu kam es zunächst aber noch nicht. Zuvor seien mehr Sicherungsmaßnahmen als ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.