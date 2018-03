Aus unserem Archiv

Hauenstein/Kaiserslautern (dpa/lrs) – Bei einem Scheunenbrand in Hauenstein (Kreis Südwestpfalz) ist am späten Montagabend ein Schaden von rund 150 000 Euro entstanden. Zwei Schweine wurden bei dem Feuer getötet, berichtete die Polizei in Kaiserslautern am Dienstag. Weitere Tiere wurden nicht in dem Gebäude gehalten. Die Scheune brannte komplett nieder, dadurch wurden auch mehrere landwirtschaftliche Geräte beschädigt. Menschen wurden nicht verletzt.