Schauspieler und Regisseur Matthias Kniesbeck gestorben

Aus unserem Archiv

Merzig/Essen (dpa/lrs) – Der saarländische Schauspieler und Regisseur Matthias Kniesbeck ist tot. Er sei am Mittwoch im Alter vom 62 Jahren nach langwieriger Krankheit an seinem Wohnort in Merzig gestorben, teilte dessen Schauspielagentur, die Künstler- und Medienagentur J.S., am Donnerstag in Essen mit. Einem großen Publikum war Kniesbeck vor allem durch seine Rollen in der Dortmunder TV-Krimiserie „Balko“, im „Tatort“ (Saarländischer Rundfunk) und in der Hunsrück-Filmsaga „Heimat“ bekannt.