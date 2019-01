Schauspieler Striesow hat Saarländer als freundlich erlebt

Saarbrücken (dpa/lrs) – Schauspieler Devid Striesow (45) hat die Saarländer während der „Tatort“-Dreharbeiten in dem Bundesland als offen und freundlich erlebt. Ihre „Bergarbeiter-Mentalität“ sei ihm und seiner „Ost-Mentalität“ nahe gekommen, sagte Striesow der Deutschen Presse-Agentur. „Wenn sie erstmal ihre Scheu überwunden haben, sind sie sehr offen.“ Bis heute habe er noch viele freundschaftliche Verbindungen ins Saarland. Dies gehe „vom Hoteldirektor bis zu jemandem, der seine Wohnungstür geöffnet hatte“.

Am Sonntag (27.1./ARD, 20.15 Uhr) ist Striesow zum letzten als saarländischer Hauptkommissar Jens Stellbrink im „Tatort“ zu sehen. In Saarbrücken soll künftig ein komplett neues Fünfer-Team ermitteln. Details dazu will ...