Bei einem toten Weideschaf aus dem Westerwald ist eine atypische Form der Scrapie-Krankheit nachgewiesen worden. Das teilte das Landesuntersuchungsamt (LUA) in Koblenz am Freitag nach einer Routineuntersuchung mit. Die Krankheit sei nicht das als Rinderwahnsinn bekannt gewordene BSE, gehöre aber in die gleiche Gruppe, sagte ein Sprecher. „Atypische Scrapie ist weder auf den Menschen noch auf andere Tiere übertragbar.“

Ursache sei kein infiziertes Futter, sondern ein atypischer genetischer Defekt, hervorgerufen durch fehlgebildete Eiweiße. Die anzeigepflichtige - auch Traberkrankheit genannte - Tierseuche trete vereinzelt spontan auf, meist bei alten Tieren. ...

