Satellitentechnik für die Suche in der Fundstätte Grube Messel

Aus unserem Archiv

Darmstadt/Messel (dpa/lhe) – Mit modernster Technik auf der Suche nach Vergangenem: Bei Grabungen in der südhessischen Fossilienfundstätte Grube Messel bei Darmstadt werden in diesem Sommer erstmals satellitengestützte Vermessungssysteme (GPS) eingesetzt. Seit den 1960er Jahren wird in der inzwischen auf die Weltnaturerbe-Liste der UNESCO gesetzten Grube Messel, einem stillgelegten Tagebau, gegraben.