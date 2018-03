Sanierungsexperten informieren über Verfahren am Nürburgring

Aus unserem Archiv

Nürburg

Am Nürburgring informieren heute, Mittwoch, um 11.30 Uhr die beiden neu berufenen Experten über die geplante Sanierung der Rennstrecke. Der Sachwalter Jens Lieser und der alleinvertretungsberechtigte Geschäftsführer der Nürburgring GmbH, Thomas B. Schmidt, wollen Details des Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung erklären. Auf dieses Vorgehen, bei dem die GmbH weiter die Fäden in der Hand behält, hatte sich am Dienstag der vorläufige Gläubigerausschuss geeinigt. Die CDU befürchtet, dass dabei politische Verantwortung verschleiert wird.