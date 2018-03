Sanierungsexperte: Formel 1 nur ohne Antrittsgeld am Ring

Trier/Mainz (dpa/lrs) – Ein Formel 1-Rennen am insolventen Nürburgring kann es 2013 aus Sicht von Sanierungschef Thomas Schmidt nur ohne millionenschwere Gage geben. «Wenn (Formel-1-Chef Bernie) Ecclestone ein Angebot ohne dieses typische Antrittsgeld akzeptiert, wird man die Formel 1 sicherlich behalten», sagte Nürburgring- Sanierungsgeschäftsführer Thomas Schmidt im dpa-Interview. Im vergangenen Jahr hatte das Land Rheinland-Pfalz gut 13 Millionen Euro für den Formel-1-Zirkus beigesteuert. Die Privatbetreiber erklärten im Juli, Ecclestone würde 2013 auf die Zahlung einer Fahrerfeldgebühr verzichten und alle Einnahmen beanspruchen.

Die staatliche Nürburgring-Besitzfirma ist pleite, weil Pacht ausblieb und die EU-Kommission eine Landesbeihilfe nicht genehmigte. Ministerpräsident Kurt Beck (SPD) hatte sich im Landtag für Fehler entschuldigt, einen Rücktritt aber abgelehnt. Der Steuerzahlerbund Rheinland-Pfalz erneuerte seine Rücktrittsforderung an Beck. Die Entschuldigung Becks reiche nicht, sagte der Landesvorsitzende Harald Augter am Dienstag. «Der Steuerzahler haftet für die Großmannssucht am Ring. Dafür trägt Ministerpräsident Beck die Verantwortung.» Er verlangte eine vollständige Privatisierung des Rings.

Die Landesregierung wies die Kritik zurück. Mit seinen Äußerungen schade der Verband einem Neuanfang am Nürburgring und damit den Bürgern, teilte Regierungssprecherin Monika Fuhr mit. Sie erklärte zugleich: «Natürlich ist sich die Landesregierung über die Dimension der Summen, die am Nürburgring für ein Infrastrukturprojekt aufgebracht wurden, bewusst.» Die frühere SPD-Regierung hatte 330 Millionen Euro in einen Freizeitpark am Ring investiert, um mehr Besucher in die Eifel zu holen.

Der Sanierungschef sagte, natürlich sei man interessiert, die Formel 1 zu halten. Er sei auch «zuversichtlich», dass dies gelinge, sagte Schmidt. «Für ein wirtschaftliches Überleben des Nürburgrings ist die Formel 1 aber nicht zwingend notwendig.» Er sei jedoch «sehr davon überzeugt, dass es natürlich die Rennstrecke weiter geben wird». Was mit dem Freizeitpark passiere, sei hingegen offen.