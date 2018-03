Samuel Koch spielt erste Hauptrolle in Kinofilm

Aus unserem Archiv

Saarbrücken

Der durch seinen Unfall in der ZDF-Show „Wetten, dass...“ bekannt gewordene Schauspieler Samuel Koch (30) spielt erstmals die Hauptrolle in einem Kinofilm. „Draußen in meinem Kopf“ wurde am Wochenende beim Filmfestival Max Ophüls Preis in Saarbrücken vorgestellt. Darin spielt Koch den 28-jährigen Sven, der an Muskeldystrophie leidet. Koch selbst ist seit dem Unfall im Jahr 2010 querschnittsgelähmt. Seine Betroffenheit habe ihm aber nicht dabei geholfen, die Rolle überzeugend auszufüllen, sagte er der Deutschen Presse-Agentur.