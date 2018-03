Salafistische Wanderimame predigten in Rheinland-Pfalz

Aus unserem Archiv

Mainz

Salafistische Wanderimame haben in den vergangenen Jahren mindestens viermal in rheinland-pfälzischen Moscheevereinen gepredigt. Das geht aus einer Antwort des Innenministeriums auf eine Anfrage der AfD hervor. Das Ministerium betonte aber: «Die Predigten enthielten keine extremistischen Aussagen.» Auch seien keine Veranstaltungen in Rheinland-Pfalz bekannt, auf denen reisende Prediger explizit zur Gewalt aufgerufen hätten.