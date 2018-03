Sahne in Saar-Eisdielen oft mit Keimen belastet

Aus unserem Archiv

Saarbrücken (dpa/lrs) – Sahne in saarländischen Eisdielen ist Untersuchungen zufolge oft mit Keimen belastet. «Während die Qualität des Speiseeises gut ist, wurde geschlagene Sahne aus Automaten des Öfteren beanstandet», teilte das Landesamt für Verbraucherschutz am Mittwoch in Saarbrücken mit. Von 40 Sahneproben fielen 26 durch – das sind fast zwei Drittel. Besser schnitt das Gefrorene ab: Von 133 mikrobiologisch untersuchten Eisproben wurden nur etwa 8 Prozent beanstandet, von 45 chemisch untersuchten Proben 13 Prozent. Eine Gefahr für die Gesundheit der Verbraucher bestand nicht, erklärten die Experten. Sie hatten Eishersteller, Cafés und Eiswagen besucht.