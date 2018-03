Aus unserem Archiv

Trier

Ein neugeborenes Baby ist in Trier in einer Telefonzelle ausgesetzt worden. Das erst wenige Stunden alte und gesunde Mädchen sei in eine Decke eingewickelt gewesen, teilte die Polizei am Montag mit. Zeugen fanden das Kind mitten in der Nacht in der Zelle und alarmierten die Polizei. Das Baby wurde in eine Klinik gebracht. «Es ist normal entwickelt und bei guter Gesundheit», berichtete die Polizei. Das Mädchen sei nach erster Einschätzung ohne ärztliche Hilfe auf die Welt gekommen.