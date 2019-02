Sänger Gunther Emmerlich wird mit „Saumagen-Orden“ geehrt

Schifferstadt (dpa/lrs) – Der Sänger und Moderator Gunther Emmerlich erhält heute in Schifferstadt (Pfalz) den traditionellen „Saumagen-Orden“. Verliehen wird die undotierte Auszeichnung von der Karneval- und Tanzsport-Gesellschaft Schlotte. Emmerlich erfreue und beglücke die Menschen mit Gesang, hieß es zur Begründung. Dass der 74 Jahre alte Sänger in einem Musical in Mainz die Rolle des Buchdruckpioniers Johannes Gutenberg übernommen habe, sei „der letzte auslösende Faktor“ bei der Entscheidung gewesen.

Die Laudatio auf den in Eisenberg (Thüringen) geborenen Emmerlich hält die Preisträgerin des vergangenen Jahres, die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD). Frühere Ordensempfänger waren etwa Altkanzler Helmut Kohl (CDU) und ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.