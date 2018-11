Saar-Vorstoß: Reisende sollen automatisch entschädigt werden

Saarbrücken (dpa/lrs) – Fluggäste und Bahnreisende sollen künftig bei Verspätungen und Ausfällen automatisch Entschädigungen bekommen. Komplizierte Anträge wären dann nicht mehr nötig. Dies sieht ein Antrag vor, den das Saarland in der nächste Woche im Bundesrat (23. November) einbringen will. „Wer Flug- oder Bahntickets bucht und dann sprichwörtlich am Gate oder Bahnsteig stehengelassen wird, darf am Ende nicht länger der Dumme sein und seinen finanziellen Ansprüchen hinterherlaufen müssen“, sagte der Vorsitzende der Verbraucherschutzminister-Konferenz, Reinhold Jost (SPD), am Donnerstag in Saarbrücken.

Die beste Lösung sei „eine automatisierte Entschädigungszahlung“ der Transportunternehmen an die Kunden. „Diese Lösung ist technisch einfach umzusetzen, erfordert wenig Arbeitsaufwand und würde allen Beteiligten viel Ärger ersparen“, sagte Saar-Ressortchef ...

