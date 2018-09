Saar-Politiker sehen Landessportverband noch nicht gerettet

Saarbrücken (dpa/lrs) – Mit Skepsis haben Politiker des saarländischen Landtages auf den Neuanfang beim angeschlagenen Landessportverband (LSVS) reagiert. Am Sonntag war Adrian Zöhler (48) zum neuen Präsidenten des hoch defizitären LSVS gewählt worden. „Aus einzelnen Verbänden gibt es nach wie vor Kritik – berechtigterweise“, sagte SPD-Fraktionschef Stefan Pauluhn am Montag. Er habe bei der Versammlung nicht immer den Eindruck gehabt, „dass alle schon verinnerlicht haben, was dort in den letzten Monaten alles passiert ist“. Insofern sei er froh, dass der neue Präsident das Thema Transparenz direkt aufgegriffen habe. „Die ist dringend notwendig“, sagte Pauluhn, „der LSVS ist noch nicht gerettet“.

Die Aussage des neuen Präsidenten wertete der parlamentarische Geschäftsführer der Linken, Jochen Flackus, zunächst als Absichtserklärung. „Aber mehr Transparenz bedeutet beim LSVS ja nicht viel, denn die war bislang weit ...

