Saar-Ministerium skeptisch bei Fusion von Verfassungsschutz

Saarbrücken (dpa/lrs) – Das saarländische Innenministerium steht einer Fusion der Verfassungsschutzämter in Deutschland skeptisch gegenüber. Zwar könne eine Zusammenlegung Synergieeffekte in der Behörden- und Personalstruktur schaffen. «Sie ist per se aber noch keine Garantie für eine bessere Zusammenarbeit der Sicherheitsbehörden», teilte das Ministerium in Saarbrücken auf Anfrage mit. «Außerdem sagt die Größe einer Behörde noch nichts über ihre Schlagkraft aus.»