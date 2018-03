Saar-Ministerin will mehr Geld für Gebäudesanierung

Aus unserem Archiv

Saarbrücken (dpa/lrs) – Die saarländische Umweltministerin Simone Peter (Grüne) fordert vom Bund mehr Geld für die Sanierung von Gebäuden. Peter appellierte am Montag in Schreiben an die Minister Norbert Röttgen (Umwelt) und Peter Ramsauer (Städtebau), sich für eine Aufstockung stark zu machen. Beschlossen worden sei eine Fördersumme von 1,5 Milliarden Euro für 2012. Diese reiche aber bei weitem nicht aus, um die anvisierte Sanierungsquote von zwei Prozent des bundesweiten Gebäudebestands pro Jahr zu erreichen, erklärte Peter in Saarbrücken.